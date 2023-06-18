报道：证据表明 俄罗斯炸毁乌克兰水坝

《纽约时报》报道，证据表明，俄罗斯炸毁了在乌克兰南部赫尔松州港口城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的水坝。

报道引述工程师和爆炸专家的话说，调查发现的证据表明，上星期二（6月6日）穿过水坝混凝土基座的一条通道中的炸药引爆，摧毁了水坝的结构。“证据清楚地表明，控制大水坝的一方，即俄罗斯引爆了爆炸物。”

报道引述工程师的话说，只有在水坝的水排走后才可能对水坝进行全面检查，确定导致破坏的事件顺序。

报道说：“如果大水坝设计不当，或者混凝土不合格，水流过闸门的侵蚀可能会导致大坝崩塌，但工程师认为，这不太可能。”

路透社报道，与此同时，一个协助乌克兰检察官进行调查的国际法律专家小组星期五（16日）发布的初步调查结果显示，水坝坍塌“极有可能”是由俄罗斯人放置的炸药造成。

克里姆林宫指责基辅破坏这个水力发电大坝，以切断克里米亚的重要水源，并转移人们对它乏力的反攻的注意力。该大坝拥有一个相当于美国大盐湖那么大的水库。

乌克兰指责俄罗斯炸毁这个苏联时代建造的水坝，水坝自2022年俄军入侵初期就处于俄罗斯的控制之下，洪水泛滥到大片战场，毁坏了农田并切断了平民的供水。

乌克兰星期六（17日）发布的报告说，水坝崩溃引发的毁灭性洪水已造成16人死亡和31人失踪。