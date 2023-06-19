韩国60多岁就业人口高于20多岁就业人口

韩国统计厅国家统计门户星期一（6月19日）发布的数据显示，5月韩国60至69岁就业人口为446.7万人，高于20至29岁就业人口的383.3万人。

韩联社报道，以5月为准，韩国60多岁年龄段就业人口从2021年起，连续三年超过20多岁年龄段。

2020年60多岁年龄段的就业人口为359.8万人，不及20多岁年龄段就业人口的360.2万人，但从2021年起开始赶超20多岁就业人数。也就是说，正在工作的60多岁人群多于20多岁人群，这反映了老龄化等人口结构变化。

同样以5月为准，2018年韩国60多岁人口为570.9万人，少于20多岁人口的638.2万人，但2021年60多岁人口增至688.7万人，开始多于20多岁人口（648.1万人）。

自2018年起的五年来，韩国60多岁人口增加177.2万人，而20多岁人口减少22.7万人。近期随着“婴儿潮”一代人群进入老龄期，60岁以上人口快速增加。

此外，希望赚钱贴补家用的老年人增加，也是60多岁年龄段就业人口增加的原因。

根据韩国统计厅的一份调查，60至69岁人群中希望继续工作的占比，从2018年5月的66.3%增至2022年5月的71.8%。“贴补家用”的理由，在2018年和2022年均占比最高。

同期20至29岁就业率为62.3%，同比增长0.9个百分点。就业人口虽然同比减少6.3万人，但就业率上升，这体现了韩国人口结构的变化。韩国政府据此认为青年劳动市场形势较好。