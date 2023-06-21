德情报机构：中国为“经济与科学间谍活动最大威胁”

德国国内安全情报机构说，外国情报机构越来越多地瞄准德国，尤其是中国和俄罗斯的间谍活动、网络攻击和虚假信息，更称中国为德国“经济和科学间谍活动的最大威胁”。

《纽约时报》报道，德国星期二（6月20日）公布联邦宪法保卫局报告，虽然德国每年都会发布此类评估，但这份报告无论是警告力度，还是衡量德国安全环境在一年内发生的变化，都是非比寻常的。

德国内政部长费泽（Nancy Faeser）在新闻发布会说：“俄罗斯对乌克兰的战争是德国国内安全的一个转折点。”然而，联邦宪法保卫局报告中最强烈的警告是针对中国，称中国为德国“经济和科学间谍活动方面的最大威胁”。

6月早些时候，德国政府首次发布一项全面的国家安全战略，旨为扩大德国在应对新的军事、经济和地缘政治威胁的努力。

联邦宪法保卫局在报告中说，在俄罗斯入侵乌克兰，和国际间与中国紧张关系加剧之际，作为北约和欧盟重要成员的德国，暴露于外国干预的风险进一步上升。

报告指出，2022年德国是中国在欧洲合法投资的最重要目标之一。

报告称，“直接投资不仅为中国提供弥补创新赤字和实现技术领先的机会，也为政治影响、间谍活动和破坏活动打开了大门”，并警告说，这可能对德国国家安全构成风险。

“这些活动还可能危及德国作为工业和技术中心的竞争力，并破坏市场经济法律制度。最终，这有可能导致繁荣的丧失，并因此危及民主、社会凝聚力和德国的独立性。”

中国国务院总理李强正在德国访问。李强应德国总理朔尔茨和法国政府邀请，于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商，以及对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。

李强星期二下午同朔尔茨在柏林出席第十一届中德经济技术合作论坛闭幕式时说，中德经济技术合作的成果和经验弥足珍贵。关键在于双方坚持相互尊重、求同存异、互利共赢、务实创新的合作精神。中德应携手深化经济技术合作，为加强中欧互利合作、推动全球发展作出示范和引领。

朔尔茨说，德国不会走逆全球化道路，将坚持开放政策，继续加强与中国合作，推动两国合作在疫情后加速发展。德方愿同中方通过沟通对话，解决双方合作中存在的问题。