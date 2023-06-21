载五人探索铁达尼号遗址失踪三天 潜水器剩35小时供氧

载着五人探索铁达尼号沉船遗址的小型潜水器失联已过三天，只剩35小时的氧气供应，搜救工作转到北大西洋水下进行。

彭博社报道，美国海岸警卫队和加拿大联合救援队已到达出事海域，法国也派出一艘配备水下机器人的研究船赶往现场，水下机器人可深入海底4000米，足以到达潜水器的下沉位置。

美国海岸警卫队队长弗雷德里克星期二（6月20日）在波士顿的新闻发布会上说，搜救工作“非常复杂”，并誓言将“倾尽全力确保救援设备尽快到达现场”。

失联的泰坦号（Titan）潜水器可潜至水下4000米，是美国私人海底勘探公司海洋之门探险（OceanGate Expeditions）所有，最多可承载五人。

潜水器失踪地点距离加拿大东部纽芬兰与拉布拉多省海岸约370公里。铁达尼号沉船遗址位于纽芬兰岸外约600公里处、深3800米的海底。

五名失踪者包括58岁英国富豪哈丁（Hamish Harding），他是航空业公司Action Aviation创办人，也是知名冒险家，持有三项健力士世界纪录。

巴基斯坦商人达乌德（Shahzada Dawood）的家人在一份声明中确认，他和19岁的儿子苏莱曼（Suleman）也在潜水器上。48岁的达乌德是巴基斯坦最大集团之一EnGro Corporation的副董事长。

据媒体报道，有“铁达尼先生”之称的法国潜水家纳吉奥莱（Paul-Henri Nargeolet），以及海洋之门探险公司创办人兼行政总裁拉什（Stockton Rush）也在泰坦号上。纳吉奥莱是法国海军前指挥官，于1987年领导铁达尼号的首次打捞探险任务，目前在拥有铁达尼号残骸所有权的公司担任水下研究部门主管。