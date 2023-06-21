泽连斯基：反攻战进展“慢于预期”

乌克兰总统泽连斯基说，敌军在乌克兰领土上设置了大量地雷，以致乌军反攻进展“慢于预期”。

路透社星期三（6月21日）报道称，泽连斯基在接受英国广播公司（BBC）采访时说：“乌军的推进行动并不容易，因为俄军在乌克兰20万平方公里的领土上埋设了地雷。”

泽连斯基指出：“有些人认为这（俄乌战争）是一部好莱坞电影，并期望现在就有结果，但事实并非如此。”

他告诉英国广播公司：“无论有些人想要什么，包括试图向我们施压，我们都将以最好的方式在战场上推进。”

同日，俄罗斯总统普京说，莫斯科看到乌克兰反攻的“减弱”，基辅在南部的攻击中遭受重大损失。他补充说，尽管乌克兰保留了进攻潜力，但基辅已经明白，它在反攻中“没有机会”。

据报道，乌克兰在过去两周内夺回了南部的八个村庄。虽然规模不大，但这些进展是乌克兰军队自11月以来最大的一次，因为他们正持续向设置了重重防御和地雷的俄控地区推进。

俄军用了几个月的时间来设置防御区，乌军目前尚未到达俄方最坚固的防御工事，这些工事位于俄乌两军长达1000公里前线后方。

乌国防部高级官员星期三说，基辅部队在过去的一天里取得了“部分成功”，并在南部战线上进行挖掘和攻击，同时抵御俄军在东部发起的大规模进攻。

同日，俄国防部发声明指基辅对莫斯科地区开展无人机攻击，称这三架无人机都被俄军以电子战防御系统击落，且无人伤亡。

一名俄国官员说，这些无人机瞄准了位于俄首都附近的一个军事基地。