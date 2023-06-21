乌克兰呼吁西方国家提供逾60亿美元重建家园

乌克兰星期三（6月21日）呼吁西方国家为乌克兰提供60多亿美元的援助金，以协助乌克兰人在未来12个月内进行重建，这是自二战以来欧洲最大的重建项目。

综合路透社和法新社报道，美国国务卿布林肯在伦敦举办的乌克兰重建会议上宣布，美国将向乌克兰提供13亿美元（约17亿新元）的新经济援助，并协助乌克兰人重建家园。

布林肯说，新援助中的6.57亿美元将被用来升级乌克兰的铁路、港口、过境点等基础设施，以协助乌国扩大与欧洲贸易往来。另外5.2亿美元将用来修建乌克兰的能源网；剩余的1亿美元援助将用来支持乌克兰升级海关服务，包括过渡到数字技术，以提高贸易透明度。

美国国务卿布林肯在会议上宣布，美国将为乌克兰提供13亿美元的新经济援助。（法新社）

布林肯在伦敦举行的重建会议上说：“当俄罗斯继续破坏（乌克兰）时，我们在这里帮助乌克兰重建生活、重建国家、重建未来。”

他强调：“俄罗斯最终将承担乌克兰的重建费用。”

英国首相苏纳克则呼吁企业和政府提供更多重建工作，并宣布《伦敦会议战争风险保险框架》，为降低在乌投资风险铺平道路。不过，分析认为，目前暂不清楚这一保险框架能在多大程度上缓解企业对投资乌克兰的担忧。

苏纳克说，英国将与盟友一起，继续支持乌克兰的国防和反攻行动，与乌克兰站在一起。

据悉，有60多个国家领导人和代表出席了这场为期两天的重建会议。