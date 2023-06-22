泰坦号乘客妻子是铁达尼号遇难者后裔

失联观光潜水器“泰坦”号（Titan）搭载的观光团中，有一人的伴侣是1912年“铁达尼”号沉船事故遇难者的后代。

泰坦号搭载五人前往铁达尼号（Titanic）沉船遗址进行探险旅游，星期天（6月18日）在加拿大东部海域失踪。

泰坦号为美国私人海底勘探公司海洋之门探险公司（OceanGate Expeditions）所有。该公司的创办人兼行政总裁拉什（Stockton Rush）就在这个五人观光团中。

《纽约时报》星期四（22日）的报道称，拉什的妻子温迪（Wendy Rush）是当年“铁达尼”号两名遇难者的曾孙女。

报道引述档案记录披露，这两名遇难者伊西多尔·斯特劳斯（Isidor Straus）和妻子伊达（Ida Straus）是零售业巨头梅西百货公司的共同所有者。他们是铁达尼号上最富有的两名乘客。

温迪是海洋之门公司的通讯主管。她曾在2021年、2022年和2023年对铁达尼号残骸进行过三次探险。

泰坦号目前仍未寻获，潜水器内的紧急氧气供应会在新加坡时间星期四晚上8时左右耗尽。

美国广播公司（ABC）援引专家报道，即使紧急供氧耗尽，如果空气仍在舱内循环，且五名乘客还活着，那么他们还能生存10至20个小时。

杜克大学麻醉学教授穆恩说，舱内的人可以通过保持冷静、尽可能地减少移动，来延长水箱耗尽后的可用氧气，但舱内氧气含量一旦少于6%，恐怕生命就只能再维持10至20小时。