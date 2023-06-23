泰坦号潜水器内爆 五人全部丧命

失联多天的“泰坦”号潜水器遭遇了“灾难性的内爆”，潜水器里的五人已全部丧命。

这艘海洋之门探险公司的潜水器，原定前往探索铁达尼号沉船遗址。

搜索队找到主要部件

综合英国广播公司（BBC）和路透社报道，美国海岸警卫队海军少将莫格星期四（6月22日）召开新闻发布会说，当天上午，加拿大的遥控水下搜索车（ROV）在北大西洋偏远角落的海面下4公里处，发现一个残骸碎片场。

ROV找到五个潜水器的主要部件，包括舷窗、尾锥和着陆架等，碎片距离铁达尼号残骸船头约488米。

尚不清楚发生内爆原因

目前尚不清楚潜水器内爆发生的时间或原因，但莫格说：“碎片场与发生灾难性内爆的情况一致。”

潜水器下潜到铁达尼号沉船遗址须要两小时，潜水器在下潜约1小时45分钟后与母船失去联系。

莫格说，现在判断潜水器出事的时间还为时过早，他也说，搜索团队在海底投放声纳浮标超过三天，在这三天里并没有收集到任何巨大爆炸噪音。

另外，哥伦比亚广播公司（CBS）引述一名官员称，美国海军在潜水器与地面失去联系后不久，就探测到“与内爆相符的声学异常”。

这名官员说，美国海岸警卫队接获信息后缩小了搜索范围。

当局现在认为，早前报道的海底撞击声是来自其他船只，不是潜水器里的人为引起注意而撞击潜水器的金属部件。

不幸遇难的五人为英国富豪哈丁、巴基斯坦裔富商达乌德与儿子苏莱曼、有“铁达尼先生”之称的法国潜水家纳吉奥莱，以及海洋之门探险公司创办人拉什。