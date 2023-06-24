莫斯科市长：采取反恐措施加强安保

俄罗斯首都莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁指出，莫斯科正在进行反恐行动，旨在加强安保，并对道路进行额外管制。

根据俄罗斯卫星通讯社引述索比亚宁在其Telegram频道发文称：“莫斯科正在进行旨在加强安保的反恐行动。对道路实行了额外管制。有可能将限制举行大规模活动。请对所采取措施予以理解。”

索比亚宁还称，莫斯科取消先前宣布的群体活动，并指出：“莫斯科进入反恐行动状态。”

索比亚宁还感谢莫斯科居民和客人的理解，以及对所发生事件的冷静态度。

不过，早些时候有报道称，莫斯科市中心局势平静，各个广场和街道上没有军事装备或其他装甲车辆。 联邦委员会和国家杜马附近以及其他地区没有出现此前声称的装甲车，未加强警力。

俄罗斯联邦安全局公共关系中心星期六（6月24日）凌晨通报说，以叶夫根尼·普里戈任的名义在社交媒体上传播的关于俄罗斯国防部对“瓦格纳’私营军事公司的后方部队”进行轰炸的所有消息均不属实，是信息挑衅。

俄罗斯国防部也做出了同样通报。俄罗斯联邦安全局侦查司已根据《俄罗斯刑法典》第279条，就组织武装叛乱之事实对普里戈任提起刑事诉讼。

联合部队副总指挥谢尔盖·苏罗维金大将呼吁“瓦格纳”集团的指挥官和战士服从俄罗斯总统的意志，和平解决问题。

俄罗斯国防部随后表示，基辅政权利用普里戈任的挑衅，集中部队在巴赫穆特方向进攻，但“南方集团军的士兵正在用飞机和火炮打击敌人”。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称，普京了解关于普里戈任的情况。佩斯科夫说，总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫在针对蓄谋武装叛乱作出刑事立案的背景下，向普京作出了汇报，并报告了司法行动的合法性，而国防部、联邦安全局、内政部和近卫军在国家元首作出指示后，24小时向总统报告所采取的措施。