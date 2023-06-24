国际特稿：发动兵变的“普京厨师”普里戈任是何许人

现年61岁的普里戈任 （Yevgeny Prigozhin） 曾因抢劫、欺诈等罪行在苏联监狱服刑九年，之后从摆摊卖热狗起家到开餐馆，并发展成为饮食业大亨。

1990年代中期，普里戈任在圣彼得堡开高档餐馆，顾客群中包括包括他的同乡、时任圣彼得堡副市长普京。普里戈任后来也为克里姆林宫供应餐食，因此有“普京厨师”之称。

普京（左一）曾和大提琴大师罗斯特洛波维奇（Mstislav Rostropovich）出席晚宴，普里戈任（右一）站在他们身后。（互联网）

在最近这些年，普里戈任在非洲用军事力量护驾商业活动，赚得盆满钵满。《金融时报》2月报道，在俄乌战争爆发之前的四年里，普里戈任单是通过在非洲和中东开采油气、钻石和黄金等天然资源，就赚取2亿5000万美元收入。

普里戈任是到去年俄乌开战后才承认成立了雇佣兵瓦格纳集团，瓦格纳集团也从见不得光的地下兵团，一跃成为广为人知的“爱国”组织，提升了普里戈任在俄罗斯国内的知名度和形象。

但瓦格纳集团和普里戈任也同时成为军方的眼中钉，双方斗争白热化。

今年1月俄罗斯控制乌东索莱达尔镇（Soledar）后，普里戈任称这是瓦格纳集团的功劳，并强调没有其他部队参与。

俄罗斯国防部则没有在有关宣布中提到瓦格纳集团，后来才承认瓦格纳有份打下此地。普里戈任甚至公然点名批评国防部长绍伊古等军方高官。

他的作风也和俄罗斯将领不同。俄罗斯将领被批评逃避上战场，普里戈任却经常在前线和瓦格纳集团的雇佣兵高调合影。

今年2月，他通过社交媒体发布一段视频，视频中他坐在一架苏-24战机的驾驶舱里，对乌克兰总统泽连斯基下战书，邀请泽连斯基与他“空中决斗”。

普里戈任今年2月曾在社交媒体发出视频，视频中他坐在一架苏-24战机的驾驶舱里，邀请乌克兰总统泽连斯基与他“空中决斗”。（视频截屏）

他在视频中告诉泽连斯基：“我们已经着陆。我们轰炸了巴赫穆特。明天，我会驾驶一架米格-29战机。你愿意的话，就让我们在天上见吧。如果你赢了，你可以拿下巴赫穆特。否则，我们就前进到第聂伯市。”

美国非营利智库战争研究所（ISW）认为，俄国防部可能正借乌东巴赫穆特战役消耗瓦格纳兵力，削弱这个组织，阻止普里戈任扩大在克里姆林宫的影响力。

有分析认为，普里戈任与军方的对立，可能是普京制衡国内各方势力的策略之一，如果没有普京默许，普里戈任可能不敢公然与军方对着干。

普里戈任星期六（6月24日）早上在俄南部城市顿河畔罗斯托夫发视频说：“我们在（陆军）总部里面。罗斯托夫军事地点包括一个机场，都由我们控制。”（路透社）

普里戈任与俄罗斯军方和普京的关系，在他这次兵变前被外界关注，普京到底如何看待普里戈任、接下来会重用或抛弃这颗棋子，此前就是军事观察者关心的问题。

拍电影办选美 力挑反西方情绪

一般认为，普里戈任成立的瓦格纳集团，名称取自希特勒最喜爱的19世纪德国作曲家Richard Wagner。据说，“瓦格纳”也是这个组织的首名战地指挥官乌特金（Dmitri Utkin）的无线电呼号（radio call sign）。

瓦格纳集团在2014年成立，当时与亲俄乌克兰叛军并肩作战，助俄罗斯吞并克里米亚半岛。这个组织后来参与叙利亚内战，并开始进军非洲。

在俄罗斯，私人军事公司（private military company，简称PMC）其实不受法律承认。在俄乌战争爆发前，普里戈任多次与它撇清关系，直到去年才承认成立这个组织。被指干预美国选举的网络水军组织“互联网研究机构”（Internet Research Agency）也是他创立的。

去年底，瓦格纳集团在圣彼得堡开设新总部和技术中心。英国广播公司（BBC）当时报道，一家名为“PMC瓦格纳中心”的股份公司也在圣彼得堡注册，而俄罗斯此前并没有以“瓦格纳”名称注册的合法实体。

瓦格纳已从单纯的私人军事承包商，发展成为一个拥有复杂商业联盟和关系，以及多家关联企业的集团，除了提供安保和军事服务，它也涉足采矿、伐木、保护车队、监控海关、酿酒等各个能赚钱的领域。

在非洲散播假信息诋毁民主制鼓吹俄威权模式

它也被指为克里姆林宫收集情报和发动信息战。根据“关注瓦格纳”（All Eyes on Wagner）调查组织的调查，瓦格纳设有专门研究非洲问题的政治科学家团队。

布莱尔全球变化研究所驻布基纳法索顾问福法纳（Djibril Fofana）说，瓦格纳集团通过放映宣传影片、办选美比赛、制造假视频等各种方式，在非洲散播虚假信息，主要目的是诋毁民主制度，提高俄罗斯威权模式对非洲领导人的吸引力。

瓦格纳集团还拍过电影，去年上映的《地狱尖兵》（Best in Hell）讲述乌克兰战争，在影视网站IMDb的评分为6.5；2021年的另一部电影则讲述瓦格纳集团在中非共和国对抗“土匪”的故事。

Politico调查显示，过去几年，瓦格纳集团还试图在爱沙尼亚等欧盟国家展开虚假信息和政治影响活动，以挑起反北约和反西方情绪。

瓦格纳集团在非洲迅速扩张令人担忧



一些西方官员和专家认为，与在乌克兰参战相比，瓦格纳集团在非洲的迅速扩张更令人担忧，若不加以遏制，这个组织可能在未来成为严峻的全球威胁。

“他们威胁稳定、破坏善治、掠夺国家的矿产资源与侵犯人权。”2022年12月，美国国务卿布林肯在华盛顿召开的美国—非洲领导人峰会上，这么形容俄罗斯瓦格纳集团（Wagner Group）在非洲地区的活动。

布林肯3月16日访问尼日尔时，重申这一观点。“瓦格纳所到之处，坏事不可避免地接踵而至……我们看到一些国家因为瓦格纳的关系而变得更脆弱、更贫穷、更不安全和更不独立。”

美国政治新闻网站Politico报道，由于担心瓦格纳集团持续壮大会对国家安全和外交政策产生广泛冲击，欧美官员近期频频同非洲官员举行闭门会议，讨论如何遏制瓦格纳集团的扩张。

根据《华尔街日报》，瓦格纳集团在非洲各地有5000名雇佣兵，几乎和驻非的6000名美军一样多，而瓦格纳在非洲的影响力扩大，正在帮助受西方孤立的俄罗斯在海外投射力量和赚取收入。

2018年7月，三名调查记者在中非共和国搜索瓦格纳集团的活动，结果三人在一次突袭中遇难。