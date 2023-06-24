普京：瓦格纳集团兵变是叛国行为

俄罗斯总统普京星期六（6月24日）向全国发表电视讲话，他指瓦格纳集团发动的兵变是叛国行为，警告所有参与叛国行动的人都将被视为叛徒，并遭到严惩。

普京呼吁“团结”，称不会让国家爆发内战，并承诺保护俄罗斯人民的生命与安全。

他强调，应对危机的所有“必要命令已经下达”，首都莫斯科和其他几个地区现已建立反恐机制。

乌克兰总统泽连斯基一高级顾问则说，“在俄罗斯发生的一切才刚刚开始”。

英国国防部说，瓦格纳集团首脑普里戈任与俄罗斯国防部的斗争已演变成直接对抗，是近年来俄罗斯政府面临的最大挑战。

美国、德国、法国和波兰也在密切关注局势发展。

俄罗斯卫星通讯社转述了普京讲话全文：

我现在向俄罗斯公民，向武装力量、执法机关和特种机构人员，向正在战斗岗位奋战、击退敌人进攻的战士和指挥官发表讲话，我知道你们表现十分英勇，因为今天凌晨我再次与所有方向的司令员进行了交谈。我现在向那些因为受到欺骗或威胁而被卷入犯罪冒险，被推上重罪（武装叛乱）之路的人发表讲话。

俄罗斯在为自己的将来做艰苦斗争，在击退新纳粹分子及其主人的侵略。 事实上，与我们对抗的是西方整个军事、经济和信息机器。我们在为我们人民的生命和安全，为我国的主权和独立而战，为继续作为俄罗斯这个拥有千年历史的国家而存在的权利而战。

这场战斗决定着我国人民的命运，需要团结一切力量，众志成城，有责任担当。所有可以削弱我们的东西，可能被利用以及正在被外敌用来从内部瓦解我们的一切纷争，都应抛到一边。

因此，分裂我们的团结的行为实际上是对本国人民、对正在前线奋战的战友的背叛。这是在我们国家和人民的背后捅刀。

1917年，俄罗斯就曾遭受这样的打击，当时在经历第一次世界大战，但胜利却被窃取。阴谋、争吵，以及在军队和人民背后玩弄权术，演变成了剧烈动荡，军队瘫痪，国家分裂，大片领土丧失，最终酿成内战惨剧。

俄罗斯人杀害了俄罗斯人，兄弟杀害了兄弟，而各种政治冒险家和外国势力却通过分裂国家而谋取了私利。

我们不会让这种情况再度重演。我们将保护我们的人民和我们的国家地位不受任何威胁，包括内部背叛。

而我们所遭遇的恰恰是背叛。过度的野心和个人利益导致了背叛，背叛了自己的国家，自己的人民，以及与我国其他部队为之并肩作战，“瓦格纳”集团战士和指挥官为之牺牲生命的事业。解放索列达尔和阿尔乔莫夫斯克，解放顿巴斯城市和村镇的英雄们，为新俄罗斯、为俄罗斯世界的统一而战斗并献出了生命。他们的名誉和荣耀也被那些试图组织叛乱，将国家推向无政府状态和兄弟相残境地，使国家走向失败并最终投降的那些人所背叛。

我再重复一遍，任何内乱都是对我国国家地位，对我们这个民族的致命威胁。这是对俄罗斯、对我们人民的打击。我们保卫祖国免受这种威胁的行动将是强硬的。所有故意走上背叛之路的人，所有准备武装叛乱，走上勒索和恐怖手段之路的人，必将受到惩罚，承担法律责任以及对我国人民的责任。

武装力量和其他政府机构已收到必要命令，莫斯科、莫斯科州及其他多地正采取额外反恐措施。还将采取果断行动，以稳定顿河畔罗斯托夫局势。该地局势依然艰难，行政和军事机关工作几乎已被阻断。

作为俄罗斯公民和最高统帅，最为俄罗斯公民，我将尽我所能保卫国家，维护宪法制度，捍卫公民的生命、安全和自由。

那些组织和策划武装叛乱，向战友举起武器的人，背叛了俄罗斯，他们将会为此付出代价。而他们试图将之卷入这场犯罪的人，我呼吁这些人不要犯下致命的、悲惨的、不可重复的错误，而做出唯一正确的选择——停止参与犯罪行动。 我相信，我们将能够保护和捍卫对我们而言宝贵和神圣的东西，与祖国一起克服一切考验，变得更加强大。