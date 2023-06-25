克宮：瓦格纳首脑刑诉撤销 将前往白罗斯

俄罗斯决定撤销对雇佣兵组织瓦格纳首脑普里戈任的刑事诉讼，他将前往白罗斯。

综合路透社和俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫星期六（6月24日）告诉媒体，白罗斯总统卢卡申科在俄总统普京的同意下做出了调解。俄方决定撤销针对普里戈任发动武装叛变的刑事诉讼；为表彰瓦格纳之前对俄罗斯的服务，当局不会对参与本次事件的瓦格纳士兵采取任何行动。

佩斯科夫还说，虽然普京此前誓言要惩罚参与兵变的人，但调解协议的“更高目标”是避免对抗和流血。没有参与兵变的瓦格纳士兵，将与国防部签订合同。

佩斯科夫将这次事件描述为“相当困难”“充满悲剧性的事件”。他没有透露俄当局是否为说服普里戈任撤出所有部队而作出任何让步，也没有说明普里戈任在白罗斯会做什么。

普里戈任曾要求国防部交出防长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫。针对国防部高层人事会否发生变动，佩斯科夫回应称，只有总统普京拥有这方面问题的决定权，因此普里戈任和卢卡申科的接触过程中，无法涉及到相关讨论。

佩斯科夫强调，星期六发生的事件不会对乌克兰战场产生任何影响，“特别军事行动”还会继续进行。

据报，瓦格纳的士兵已全部从顿河畔罗斯托夫的南部军区总部撤离。克宫声明强调，反恐行动将尽快取消，普京保证普里戈任可以去往白罗斯。

普里戈任星期六早上发动兵变，并宣称瓦格纳已控制俄罗斯南部的罗斯托夫（Rostov），部队一度向首都莫斯科挺进。

普京当天向全国发表电视讲话称，瓦格纳发动兵变是叛国行为，警告所有参与叛国行动的人都将被视为叛徒，并遭到严惩。他也强调不会让国家爆发内战，并且承诺保护人民的生命与安全。

当天晚些时候，白罗斯总统新闻处发布声明称，卢卡申科与普里戈任举行了会谈，普里戈任接受了卢卡申科提出的停止瓦格纳集团武装人员在俄罗斯境内行动的建议，并进一步采取措施缓解紧张局势。

卢卡申科随后也与普京通电话，通报了会谈结果。普京赞同卢卡申科所做的工作，并表示了感谢。