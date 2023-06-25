普京：对乌克兰军事行动有信心

俄罗斯瓦格纳雇佣军发生兵变事件后，外界纷纷认为俄总统普京政权将遭受打击。不过，普京说，他对乌克兰的“特别军事行动”计划有信心。

路透社报道，据俄国家电视台星期天（6月25日）发布的视频，普京在一段疑似在兵变前录制的视频访谈中重申了自己对乌克兰军事行动的信心。他说：“我们感到很有信心，也一直与国防部保持联系。”

普京补充称：“当然，我们有能力实施我们面前的所有计划和任务。这也适用于国家的国防，适用于特别军事行动以及整个经济及个别领域。”

当被问及他为这个乌克兰的特别军事行动投入了多少时间，普京说：“当然，这是最重要的，每天都以（特别军事行动）作为一天的起点和终点。”

完整访谈内容将在星期天晚些时候播出。

国际分析普遍认为，普京政权已因兵变事件遭受打击，眼下将不得不采取措施恢复权威。（法新社）

在战事方面，俄国防部星期天称，乌军正继续试图在顿涅茨克和扎波罗热地区发动攻击。

乌武装部队总参谋部同日发布报告说，俄军正试图在乌东地区推进，包括在巴赫穆特周围，同时也希望平息乌军在南部扎波罗热和赫尔松地区发起的反攻行动。

英国防部说，乌军最近几天都在进行重置，以“利用反击战前两周的经验来完善战术，突击俄军设置的纵深防御”。

英国防部还说，俄军在克里米纳（Kremina）附近森林发动攻击，指这可能反映俄军高层下令继续在可能的情况下发动进攻的信号，但乌军已阻止了这一攻击。