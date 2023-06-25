分析：普里戈任或是被普京“甩”给卢卡申科

白罗斯总统卢卡申科在俄总统普京的同意下，与发动兵变的瓦格纳雇佣军首脑普里戈任作出调解，并接纳后者前往白罗斯。但分析认为，卢卡申科可能不会因此感到“胜利”，因为普里戈任或是被普京“甩”给卢卡申科的。

法新社报道，伦敦欧洲领导力网络（European Leadership Network，建成ELN）的俄罗斯-西方政策研究员格洛德（Katia Glod）说：“我不认为这是卢卡申科自己的意愿，我认为他是被克里姆林宫利用，他宁愿不要普里戈任。”

格洛德补充称，单就普里戈任身在白罗斯这点，就有可能会给白罗斯带来“多重风险”，因为在2020年的选举之后，大规模针对卢卡申科政权的街头抗议和残酷的镇压使安全部队的忠诚度变得极为重要。

“对卢卡申科来说，（接纳普里戈任）唯一的好处是，利用普里戈任作为自己的个人军队，以对抗任何潜在的叛乱。”

自2020年以来，卢卡申科愈发依赖普京政权以维持自身的政治生存，一再以“普京的小伙伴”这一身份定期与普京会晤。

近期，卢卡申科更是允许莫斯科在境内部署核武器。反对派认为，接纳俄罗斯战术核武器一事，是白罗斯丧失主权的象征。

英国智库国际战略研究院（IISS）战略、技术和军备控制主任阿尔贝克（William Alberque）说：“将核武器放入白罗斯境内是俄罗斯对白罗斯的慢动作吞并。”

“我认为卢卡申科已经感到他被逼到了墙角。显然，如果普京说‘帮我一个忙’，他就会这么做，希望这能为他赢得某种筹码。”

另一方面，格洛德还指出，随着兵变削弱了普京权威，卢卡申科现在最担心的，就是克里姆林宫不再像从前一样强大。因为，卢卡申科的政权只建立在“暴力”和“俄罗斯的支持”这两个关键支柱上。

大西洋理事会的非常驻研究员柳巴科娃（Hanna Liubakova）说，虽然卢卡申科的地位可以通过调解得到加强，但“从长远来看，他的政权将遭遇反噬作用”。