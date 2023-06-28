韩国首次将韩裔个人列入对朝制裁名单

韩国对一名帮助朝鲜进行非法金融活动、与他人合资对朝投资的韩裔俄罗斯公民实施单边制裁。

韩联社报道，韩国外交部星期三（6月28日）宣布，将违反联合国安理会对朝制裁决议的韩裔俄罗斯人崔天坤（音译）列入对朝单独制裁对象名单。崔天坤在蒙古国和俄罗斯所有的公司，以及他的帮手、朝鲜贸易银行驻符拉迪沃斯托克代表徐明（音译）也被列为制裁对象。

这是韩国政府首次将韩裔个人列入对朝制裁名单。这两名个人和两家公司首次被一个国家列入黑名单。

韩国外交部透露，崔天坤原本是韩国公民，之后获得俄罗斯国籍，介入了违反安理会对朝制裁的行为，为朝鲜政权服务。为逃避制裁，他在蒙古国设立皮包公司，为朝鲜非法金融活动提供帮助。同时，他与徐明以共同投资方式在俄罗斯设立一家贸易公司开展活动。徐明所属的朝鲜贸易银行于2017年8月被安理会列为制裁对象。

韩国外交部说，禁止崔天坤利用韩国境内的金融网，将对限制他开展违反对朝制裁活动发挥实质作用。如要与被列为对朝制裁对象的个人和实体进行外汇或金融交易，须分别提前获得韩国央行行长和金融委员会的批准，未获批进行交易将依法处罚。

这是尹锡悦出任韩国总统以来，第九次对朝鲜实行单边制裁，至此共45名个人和47个实体被列入黑名单。