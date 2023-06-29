西方情报：普里戈任原计划抓捕俄防长和总参谋长

西方情报部门分析，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任原本的兵变计划，包括抓捕俄罗斯军方高层，但在计划泄露后，被迫提前采取行动。

美国《华尔街日报》引述未具名西方官员称，普里戈任原本计划在俄罗斯防长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫访问与乌克兰接壤的南部地区时抓捕两人，但被俄罗斯联邦安全局在计划前两天发现，因此不得不临时制定另外的计划。

俄罗斯国民警卫队指挥官佐洛托夫星期二（6月27日）也告诉媒体，当局在普里戈任行动之前就知晓他的意图，并指6月22至25日间将发生兵变的具体信息，是从普里戈任阵营中泄露的。

有知情人士说，西方情报机构也通过分析截获的电子通信资料和卫星图像，很早就发现了普里戈任的计划。他们认为，普里戈任的计划建立在他相信部分俄罗斯武装力量会选择加入叛变的基础上。

西方官员说，他们相信普里戈任曾向高级军官传达了他的意图，其中可能包括俄罗斯负责乌克兰军事行动的副司令苏罗维金，但不确定苏罗维金是否将信息告知了联邦安全局。

美国官员认为，苏罗维金可能理解普里戈任的兵变诉求，但不一定支持或参与其行动。

苏罗维金是第一个谴责瓦格纳兵变并敦促普里戈任停手的俄军高级指挥官，他所指挥的部队也是正规军中唯一空袭瓦格纳的部队。

克里姆林宫发言人佩斯科夫也在星期三的新闻发布会上，驳斥《纽约时报》有关苏罗维金知晓瓦格纳兵变的报道，指报道是猜测和八卦。

西方情报机构称，普里戈任意识到计划泄露后，被迫在6月23日提前采取行动，并成功占领关键指挥点顿河畔罗斯托夫（Rostov-on-Don）。他们分析，瓦格纳部队能够轻松占领这座拥有100万人口和大型军用机场的俄罗斯南部城市，表明一些正规部队指挥官可能参与了兵变。

占领指挥点后，普里戈任派出几千人前往首都莫斯科，自己则驻扎当地，等待正规军加入他的叛变。尽管前往莫斯科的部队在路上几乎没有遇到任何阻拦，但没有证据显示有任何正规部队加入他们。

根据西方情报部门的分析，如果不是白罗斯总统卢卡申科出面斡旋，这场兵变最后可能演变成在莫斯科的武装对峙。

也有美国官员说，普里戈任期望在莫斯科得到的帮助未能实现，迫使他放弃继续向首都进军的计划。