乌克兰：各个反攻前线取得进展并继续推进

乌克兰高级国防官员透露，乌军部队已在各个反攻前线取得进展，且正在持续向前推进。

路透社报道，乌克兰国防副部长马里亚尔星期五（6月30日）告诉乌克兰电视台，乌军已在包括东部和南部的前线地区掌握战略主动权，并且正在向各个方向推进。

马里亚尔说，乌军正“自信地”朝俄控东部重镇巴赫穆特的侧翼方向移动，两军目前正在该市周围战斗。此外，乌军也持续在南部地区移动，并取得不同程度的成功。

针对外界有关乌军反攻进展缓慢的说法。马里亚尔指出，外界应通过许多不同的军事任务来评估乌军反攻行动的有效性，而不是仅根据乌军的前进速度和解放定居点作评估。

她补充说：“所有任务都在进行中，只有乌克兰军方能正确和准确地评估这一点（反攻行动的有效性），而根据他们的评估，一切都在按计划进行。”

另一方面，乌克兰国防部情报总局（GUR）同日称，俄罗斯正在逐步减少驻扎波罗热核电站的俄方人员。

GUR说在即时通信平台Telegram发文说：“根据最新数据，（俄方）占领部队正在逐步离开扎波罗热核电站的领土。”

俄外交部长拉夫罗夫说，乌克兰在扎波罗热核电站问题上正在玩一场危险的游戏，指基辅有关莫斯科意图炸毁核电站的说法“纯属谎言”。他指出，俄罗斯已对乌克兰的挑衅行为表示严重关切。