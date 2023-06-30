周五美市盘前走高 重点谈运动装备巨头耐克业绩

星期五（6月30日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期五走高。市场人士都在等待个人消费支出价格指数（PCE）的发布。这个指数是美联储衡量价格增长的首选指标。截稿时，该指数还未发布，不过路透社收集的经济师预测核心数字将稳定在4.7％。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升18.60点或0.42％，报4415.00点；纳斯达克100指数期货起78.40点或0.72％，报15018.40点；道琼斯指数期货则起107.60点，报34230.00点。

●标准与普尔500指数和道琼斯指数隔夜（星期四）上涨。市场23家主要银行全部都通过美联储年度压力测试，带动全场银行股显著攀高。

●标准与普尔500指数隔夜上升19.58点，闭市报4396.44点。重量级的道琼斯指数则起269.76点，闭市报34122.42点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.16％或24.62点，以14939.95点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是96亿5000万股，比过去20天的113亿4000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

●苹果公司（Apple）股价在星期五晚盘前交易中继续上涨0.84％，截稿时报191.19美元。这个股价水平让苹果公司首次突破市值3万亿美元。以苹果公司隔夜收市价计算，该科技巨头市值已经是2亿9800万亿美元。

苹果公司市值有望首次突破市值3万亿美元。（路透社）

●电动车巨头特斯拉（Tesla）预料会在星期日（7月2日）公布第二季度交货量数字。市场分析师平均预测交货量应该会创季度纪录，达44万5000辆。第一季度的交货量是42万3000辆。特斯拉股价在盘前上升1.62美元，截稿时报259.12美元。

●Jefferies分析团队刚刚将嘉年华游轮公司（Carnival Corporation）的股票评级，从“持守”上调至“买入”，目标价也从原本的9美元上调至25美元。这个消息带动嘉年华股价在盘前上升0.53美元，截稿时报17.69美元。

●星期五下文我们来看看Air Jordan和LeBron 20球鞋销路好，是否能提振运动装备巨头耐克（NIKE Inc）的最新季度业绩。盘前该股下跌3.29美元，截稿时报110.08美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、嘉年华游轮、苹果、维珍银河（Virgin Galactic）和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了维珍银河股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

在过去的几个季度里，耐克也一直在努力解决库存水平过高的问题，因为这个存库问题直接影响了它的盈利率。耐克第四季度末库存达85亿美元，与去年同期持平。但环比耐克已经把存库减少了约4亿美元。（路透社）

耐克（NIKE Inc）



（纽约证券交易所代码：NKE）



运动装备巨头耐克三年以来首次出现盈利不达标。星期四（29日）盘后发布的季度业绩更带出耐克盈利率下降的困境，导致耐克股价在盘后交易中下跌超过4％。

根据耐克截至于今年5月底的第四季度业绩报告，该集团营业额是128亿3000万美元，季度净利则是10亿3000万美元，即每股净利0.66美元。这个数字与去年同期的14亿4000万美元，即每股净利0.90美元相比，真的是逊色许多。

Refinitiv收集到的分析师平均预测是营业额125亿9000万美元，每股盈利0.67美元。虽然这些分析师已经在盈利方面做了一些“心理准备”的调整，但是耐克的盈利还是不达标，这对耐克而言是非常罕见的失误。

耐克的季度营业额是较去年同期的122亿3000万美元增加了5％，也比分析师平均的预测高，是该公司连续第七个季度营业额超标。这主要是因为中国取消对疫情的限制，带动耐克在中国的销售额开始激增。耐克第四季度毛利率却下降1.4个百分点至43.6％，这也是导致盈利不达标的主要原因。

以整个财年来看，耐克的全年营业额是512亿美元，比上年增长10％。而Refinitiv分析师对耐克全年营业额的平均预测是509亿9000万美元。

不过耐克的全年盈利就有一点令投资者失望了。耐克的全年净利是51亿美元，较上年少了整整16％。它的每股盈利是3.23美元，比分析师平均预测的3.24美元微低。

至于未来一年和当前季度的业绩表现会如何，耐克高管显得有点保守。该零售巨头高管预测，2024财年的营业额将实现中个位数增长。它的首席财务官费兰德（Matthew Friend）就说：“考虑到当前的宏观环境，耐克觉得自己的预测是一个‘很大的数字’。”但是Refinitiv的分析师之前是预计营业额应同比增长6.3％。

高管们也预计当前季度的营业额预料将持平或增长低个位数，毛利率也将再下降0.5至0.75个百分点。不过全年的毛利率则能够提高1.4至1.6个百分点。

在Tipranks的22名分析师当中，有18名给予耐克股“买进”的评级，三名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是131.95美元。