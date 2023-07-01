安理会结束历时10年的联合国马里维和部队使命

联合国安理会星期五（6月30日）一致通过决议，决定结束联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团）授权，并就缩编、撤出等作出具体安排。

新华社报道，根据第2690号决议，马里稳定团从7月1日起终止维和行动，开始进行任务转换，以及人员有序和安全缩编、撤出等工作，这些工作按计划2023年12月31日前完成。

安理会于2013年4月25日通过决议，决定设立马里稳定团，为马里政治进程提供支持，以及执行维护安全和稳定等相关任务。

法新社报道，两周前，马里外交部长迪奥普突然指联合国马里稳定团的主要行动是“失败”的，并敦促结束行动，震惊了安理会。

自2020年马里发生两次政变以来，马里和联合国的关系急剧恶化，掌权的马里军方还切断了与前宗主国法国的防务合作。

联合国秘书长古特雷斯星期五通过发言人发表声明说，结束马里稳定团授权的决定，是应马里政府要求作出的。他呼吁马里政府在马里稳定团撤出过程中给予全力合作，感谢维和人员在充满挑战和困难环境下的付出和贡献，并对马里稳定团部署10年中为和平而殉职的人员表达缅怀和敬意。

美国高级外交官德劳伦蒂斯对安理会说：“我们对过渡政府放弃马里稳定团的决定，以及这给马里人民带来的伤害深感遗憾。”但他说，美国投票支持结束联合国马里多层面综合稳定团授权的决议，是因为美国同意撤军的后勤时间表，将于今年年底完成。

马里外交部说，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在安理会表决后致电迪奥普，承诺俄罗斯将在军事、人道主义和经济领域“全力支持”马里。