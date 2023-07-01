美参联会主席：美军应加快现代化以同中国竞争

美国参谋长联席会议主席米利说，随着战争科技不断发展，美军必须加快现代化脚步，以便与中国竞争，并让中国领导层在考虑攻台时会觉得时机未到。

米利星期五（6月30日）在华盛顿的全国记者俱乐部午餐会上说，中国正寻求重写基于规则的国际秩序，建造一支强大的军队，希望在未来10年成为亚洲区域霸主，并在本世纪中叶超越美国。

他强调，美军必须加快现代化脚步，因为战争的根本形势正发生重大改变，若美军不做出调整，就无法拥有一支能因应未来作战环境的军队。他认为，只要美国及盟友能保持对中国的军事优势，在必要时进行提升和现代化，就能促使北京不要做出侵台决定。

两次世界大战 约1亿5000万人在战争中死去

米利说，基于规则的国际秩序是伞兵一代为确保大国战争不会再次发生而建立的。 1914年至1945年，第一次世界大战和第二次世界大战期间，约有1亿5000万人在战争中死去。

“这是人类历史上有记录以来最暴力的30年，全是大国发起的战争。”

“在30年间，两个大陆被摧毁，数百万人被杀，难民数量比历史上任何时候都多，对整个民族和宗教社区的系统性种族灭绝。当然，还有两枚核武器的投下。这是一场全球性的战争。无论以何种标准衡量，这都是一个屠杀场。1945年，全世界集体表明，决不能再发生这种事。”

这一框架所建立的和平已经维持了近80年。米利说，它已证明它的价值，但基于规则的国际秩序如今面临着巨大压力。他说：“特别是俄罗斯，它无端非法入侵乌克兰，是对基于规则的国际秩序的直接正面攻击。” “入侵行动已持续了一年多。乌克兰人民的勇敢和坚韧确实激励了我们所有人。”

世界各国都团结在乌克兰一边，并一直在为它提供保卫国家所需的能力。米利说：“我们说过，我们的政治领导人多次说过，我们的任务是确保乌克兰获得保持自由和独立所需的支持。我们这样做是为了确保基于规则的国际秩序得以维持。”

米利说，中国正在世界各地寻求重写这些规则，尽管中国可能是这些规则的最大受益者。 “众所周知，中国经济在过去40年里一直在快速增长，现在正在利用它的金融实力建立一支极其强大的军队。”

米利说，中国领导人表明，他们希望“在未来10年内成为亚洲地区霸主，并希望在本世纪中叶超过美国的全球军事实力”。 “本世纪的地缘战略历史很可能取决于美中关系，以及美中关系是继续竞争还是引发大国战争。”