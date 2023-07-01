泽连斯基：扎波罗热核电站仍存在“严重威胁”

乌克兰总统泽连斯基警告说，被俄罗斯占领的扎波罗热核电站仍然存在 “严重威胁”。

路透社社报道，泽连斯基在星期六（7月1日）与西班牙总理桑切斯召开的联合记者会上说：“存在这严重的威胁，因为俄罗斯在技术上已经准备好在核电站引发局部爆炸，这可能导致（辐射）泄漏。”

泽连斯基称，上述信息来自乌克兰的情报部门，但他没有进一步提供细节。乌克兰军事情报部门此前声称，俄军曾在该核电厂埋置地雷。

泽连斯基也呼吁国际社会更加重视扎波罗热核电站的情况，并敦促各国对俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）实施制裁。