美中情局长：兵变显示普京发动战争对俄造成伤害

美国中央情报局长伯恩斯说，俄罗斯的兵变事件显示出俄总统普京发动战争后，对俄社会和其政权具有“腐蚀性影响”。

路透社报道，伯恩斯星期六（7月1日）在英国迪奇利基金会（Ditchley Foundation）发表演讲时指出，值得关注的是瓦格纳首脑普里戈任发动兵变前，对俄罗斯入侵乌克兰的“狡猾理由”和俄军事领导层的战争行为做出严厉指控。这些言论和行为的影响将持续一段时间，“提醒人们普京的战争对他自己的社会和政权具有腐蚀性（的作用）”。

伯恩斯称瓦格纳兵变事件为“对俄罗斯国家的武装挑战”，但他也表明，这是俄罗斯内政，美国过去和将来都不会参与其中。

普里戈任上个月领导瓦格纳部队发动兵变，后与白罗斯总统卢卡申科会谈后同意终止行动并前往白罗斯。普里戈任事后发言称，瓦格纳向莫斯科行军是为了自救，同时对乌克兰战事进行的无效方式表达抗议，而不是为了推翻俄领导层。

分析认为，兵变事件削弱了普京的力量。但俄外交部长拉夫罗夫星期五（6月30日）说，俄罗斯在兵变失败后将变得更加强大，因此西方不必担心这个世界上最大核国家的稳定。

伯恩斯星期六还在讲话中指出，俄罗斯国内对乌克兰战争的不满情绪将继续啃噬俄罗斯领导人，也同时为中情局的情报工作创造难得的机会，“我们不会让它白白浪费”。