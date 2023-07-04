印度6月成俄石油最大买家 多家炼油厂以人民币付款

由于炼油厂的需求强劲，印度在6月份购买了占俄罗斯乌拉尔石油出口总量60％的原油，创下历史新高，与此同时，由于独立炼油厂的购买速度放缓，销往中国的俄石油量下降至仅7％。

乌拉尔石油是俄罗斯从其他欧洲港口出口的主要油种，约占其石油出口总量的一半。受西方国家制裁的俄罗斯也从太平洋港口、北极港口以及通向中国管道等向世界各地出口石油。

自俄罗斯因入侵乌克兰受制裁以来，它极度依赖印度、中国、土耳其和保加利亚的石油销售。这些国家对原油需求的任何变化都会对俄罗斯的出口、收入和预算产生直接影响。

路透社根据两个交易来源和美国路孚特（Refinitiv ）的Eikon船只追踪系统星期二（7月4日）的信息数据计算，一些炼油厂开工量增加以及俄罗斯石油减产影响了6月份俄罗斯对中国和土耳其市场的乌拉尔石油供应，而印度则保持了最大的采购份额。

另据中国新闻社引述《印度时报》报道，印度已有炼油厂使用人民币支付从俄罗斯进口原油的款项。据相关统计，印度6月进口俄罗斯原油量再次超过从沙特阿拉伯和伊拉克进口的总和。

报道称，随着国际局势的变化，印度一直在想办法解决如何支付进口俄罗斯原油费用的问题。

路透社星期一（3日）引述印度政府消息人士的话说，如果印度银行不愿意用美元结算相关费用，那么一些炼油厂就会用人民币等外币付款。

消息人士介绍称，印度石油公司是印度最大的俄罗斯原油买家。该公司在今年6月成为第一家以人民币支付部分进口俄原油费用的印度国有炼油厂。另有消息称，印度的三家私营炼油厂中至少有两家也在用人民币支付部分进口的俄原油费用。不过，尚无法确定印度炼油厂用人民币采购了具体多少俄罗斯原油。