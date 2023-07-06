美联储官员：数据为进一步采取利率行动提供支撑

美国纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯说，决策者的预测显示，他们认为在利率方面必须做更多工作才能使通货膨胀率回落至2％。

威廉姆斯（John Williams）星期三（7月5日）在纽约联储银行举办的一场讨论会上说：“我们可以花一些时间来评估并收集更多信息，接着便能够采取行动，我们还基于所知道的情况，通过我们的预测传达一个信息，即我们认为还没有完成使命……显然，我们绝对致力于实现2%的通胀目标。”

彭博社引述威廉姆斯说，在决定联邦储备局的下一步行动时，他会依赖于数据，并指出最近的经济数据显示房地产市场强于预期，经济增长强劲且消费者支出放缓，这“提供了有用的信息”。

他还指出，联储局迄今收到的数据支持了该央行在货币政策方面还有更多工作要做这一“假说”。

威廉姆斯说，核心通胀率仍然很高，但他对迄今为止降低通胀所取得的进展予以认可，包括联储局官员密切关注的剔除住房成本的服务价格指标。

他说：“即使在不包括住房的核心服务类别，我们也看到通胀一定程度上有所放缓。”

美联储将在7月会议之前获得两份关键的经济报告，包括将于星期五（7日）发布的6月就业报告以及7月12日出炉的6月消费者价格数据。

威廉姆斯说，联储局官员的预测中值显示其预计随着通胀下降，2024年和2025年将降息，但他认为，实际利率将在“相当一段时间”内处于具有限制性的水平。他指出，名义利率（nominal interest rates）的最终路径将取决于通胀和经济形势。