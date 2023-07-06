无人祭奠 日本气球葬礼让骨灰由高空散落

近日，日本“气球葬礼”受到外媒关注。韩媒一篇题为《“无人祭奠，无地可葬”，日本惊现气球葬礼》的文章，介绍日本步入超老龄化社会后的这一社会现象。

中国通讯社引述韩国《朝鲜日报》7月4日发表的文章称，日本一家名为气球工房（Balloon Kobo）的公司提供称为“宇宙葬”的气球葬礼。他们将逝者遗体火化后的骨灰装进气球送上高空，让气球自然爆炸，死者的骨灰最后在空中散落。

近日举行“宇宙葬”的日本人持续增加，仅预约人数就过百人。“宇宙葬”费用一般为24万日元（约2246新元）。

气球工房把逝者的骨灰放进特制直径2至2.5公尺的大型球体后，充满氢气。气球可根据逝者的外貌和身形制作，如果要更加逼真，还可以加一些仿真毛发。

在悼念仪式上，家人们围着气球举行仪式后放飞气球。逝者随风飘逝，回归大自然。据说这些气球在夜晚还会发光，让亲人们更好地悼念逝去的亲人。

一些人还会在气球上安装气球定位系统（GPS），可以随时查看气球的位置。当气球飞到一定高度后，它会爆炸，逝者的骨灰也会随之散落，像一次绚烂的烟花表演一样。

气球工房指出，“宇宙葬”是很环保的，这种气球的遗骸可以在土壤中分解，而骨灰的组成物质主要为磷酸钙，对环境不会造成影响。

据报道，平均寿命长、生育率低的日本早在2006年就进入超老龄化社会。去年，日本死亡人数达150多万，创二战以来最高值。日本厚生劳动省推测，日本2040年死亡人数将达到168万。