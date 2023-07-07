拜登不反对旨在结束乌克兰战争的美俄“秘密会议”

美国前高级国家安全官员与俄罗斯外交部长拉夫罗夫及其他俄方官员举行了一系列秘密会议。美国国务院星期四（7月6日）说，拜登政府并不反对这些旨在结束乌克兰战争的秘密会议。

全国广播公司NBC新闻此前报道，美国前官员4月间在纽约会见了俄罗斯外长拉夫罗夫，即将卸任的美国对外关系委员会主席哈斯（Richard Haass）和两名前白宫官员也参加了会议。

报道称，目前尚不清楚美方与会者包括前五角大楼官员多频繁与克里姆林宫的核心成员进行讨论。NBC新闻说，至少一未具名的美国成员曾前往俄罗斯。

国务院发言人星期四回答路透社的询问时说，拜登政府不反对这些讨论，他同时也重申，“关系乌克兰的事，我们不会替乌克兰做决定。”

他所指的是美国政府对乌克兰战争采取的政策，即美国不会在没有乌克兰官员参与的情况下，与俄罗斯进行结束这场战争的谈判。

国务院发言人说，美国政府会继续向基辅提供武器，在乌克兰官员“认为时机已经成熟，他们可以站在一个强势的位置开展谈判。”

NBC新闻引述了解美俄讨论情况人士的话称，美俄之间的秘密讨论是为俄乌可能结束战争的谈判做铺垫工作。

其中两名消息人士说，这些秘密讨论是在拜登政府知情的情况下进行，但并不是由拜登政府指引，美方代表在与拉夫罗夫会面后会向白宫汇报情况。