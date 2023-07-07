捷克总理：欧盟讨论利用俄资产重建乌克兰

捷克总理菲亚拉说，欧盟国家正在讨论如何利用被冻结的俄罗斯资产来帮助乌克兰重建家园。

路透社报道，菲亚拉（Petr Fiala）星期五（7月7日）与乌克兰总统泽伦斯基会晤后说：“无论是从法律还是其他角度来看，这都不是一个简单的话题，但这里也正在进行密集的谈判，正是为了让我们也能利用这些被冻结的资产来帮助乌克兰。”

菲亚拉还说，捷克将向乌克兰派遣战斗直升机，并对乌克兰飞行员进行美制F-16喷气式战机的培训、提供飞行模拟器等，以帮助乌克兰对抗俄军。

自俄乌战争爆发以来，捷克已向乌克兰提供了676件重型武器和400多万件中、大口径弹药。

菲亚拉告诉记者：“捷克将进一步捐赠作战直升机和数十万枚大口径弹药，包括1万件弹药和至少一辆坦克、装甲车或类似装备。”

此外，菲亚拉还明确赞同乌克兰加入北约的申请，称“我希望所有北约盟国明确支持乌克兰加入的努力”。

泽连斯基则在与菲亚拉一同召开新闻发布会时说，基辅需要美国的远程武器来打击俄军。

泽连斯基说：“没有远程武器，不仅难以执行进攻任务，而且也难以开展防御行动……我们正在与美国谈论（供给）远程系统，但（美国是否在）今年作出决定则取决于他们。”

据此前报道，三名不愿具名的美国官员透露，美政府或最快星期五（7日）公布对乌克兰的新军事援助计划，其中包括用155毫米榴弹炮车发射的集束炸弹。