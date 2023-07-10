俄谴责美向乌提供集束弹药

俄罗斯谴责美国为乌克兰提供集束弹药，称此举实际上是承认美国在乌克兰犯下战争罪。

综合路透社和塔斯社报道，俄驻美大使馆星期天（7月9日）在即时通讯应用Telegram发表评论说：“我们注意到（白宫国家安全委员会发言人）柯比关于向乌克兰供应集束弹药的声明。该官员事实上承认了美国在乌克兰冲突中犯下的战争罪行。他公开表明，平民将成为（美国的）集束型武器的受害者。根据白宫代表的变态观点，这比俄罗斯行动的伤害更小。……美国准备在远离自己边界的地方，用乌克兰人的手摧毁生命。”

美国政府7日宣布向乌克兰提供价值8亿美元的额外军事援助，其中包括被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药。

可同时攻击多个目标

根据相关资料，集束弹药是将多个较细小的炸弹集合成一枚空用炸弹、炮弹或导弹弹头的特种弹药，当投射到目标区域时，弹体内的小炸弹便会散开，可以同时攻击多个目标。

相较于传统炸弹，集束弹药能够大幅增加弹药的涵盖面积及杀伤范围。不过，集束弹药存在未爆弹（哑弹）的问题，可能对平民有潜在危害，所以在国际上受到争议。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期天为美国政府这一决定辩护。他在美国广播公司（ABC）当天的访谈节目中说，乌克兰将寻求限制集束弹药在战场以外地方的影响；比起被在乌克兰战场上向俄军投射的集束弹药伤害，平民被俄罗斯的攻击杀死的可能性更大。

柯比强调，现在为乌克兰提供集束弹药，是为缓解乌克兰部队以“每天数千发”的速度耗尽常规炮弹的情况。

白宫国家安全顾问沙利文同天也表明，北约盟友之间不会因为美政府的这一决定出现断裂、分裂或不和。他指出，基辅向华盛顿作出的书面保证提到，这些武器不会在俄罗斯境内使用，也不会在人口密集的区域使用。