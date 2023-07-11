路透：瓦格纳兵变时曾逼近俄核基地

路透社公布独家消息称，俄国雇佣兵组织瓦格纳部队6月24日发动兵变时，一支车队曾脱离挥军北上莫斯科的部队，改道朝俄罗斯东部一座戒备森严的核武基地挺进。

路透社星期二（7月11日）引述乌克兰军事情报负责人布达诺夫（Kyrylo Budanov）报道称，这支车队抵达了核武基地，企图夺取苏联时代的小型核武器，以提高发动兵变的筹码。

布达诺夫说，瓦格纳部队的唯一障碍是核武储存设施设有多道紧闭的防盗门，使他们无法进入技术部门。据悉，这类小型核弹十分轻便，一人足以拎起，是冷战时期遗留的武器。

路透社无法证实有关消息，指布达诺夫并未对此说法提供证据，也拒绝说明是否曾与美国和其他盟国讨论这一事件，更未说明兵变部队最终为何选择撤退。

不过，一位与克里姆林宫有军事联系的知情人证实了布达诺夫的部分说法。知情人说，瓦格纳的一支特遣队曾“设法进入一个特别关注区，结果美国人很激动，因为那里储存着核弹药”。

乌东俄控地区的知情者说，克里姆林宫对此感到关注，并于24日当晚在白罗斯总统卢卡申科的斡旋下，火速安排与瓦格纳叛军谈判。

克宫和瓦格纳都尚未作出回应。

美官员对此说法表示怀疑。白宫国家安全委员会发言人霍奇回应说：“我们无法证实这一报告，在任何时候都没有迹象表明（俄罗斯的）核武器或核材料有危险。”