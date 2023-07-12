北约秘书长：乌克兰比以往任何时候都更接近北约 拜登：但不是现在

北约秘书长斯托尔滕贝格说，乌克兰现在“比以往任何时候”都更接近北约；拜登则表明理解基辅迫切入约的期望，但称不是现在。

路透社报道，斯托尔滕贝格星期三（7月12日）在立陶宛首都维尔纽斯与乌克兰总统泽连斯基举行联合新闻发布会时发表上述声明；泽连斯基则回应称：“我期待着我们作为盟友会面的那一天。”

针对此次出席北约峰会的成果，泽连斯基说，峰会结果是好的，但如果能邀请基辅入约将更加理想。

乌克兰虽未如愿加入北约，但北约秘书长斯托尔滕贝格（右）曾表明，基辅或在未来成为联盟一员。（路透社）

不过，美国总统拜登在与泽连斯基会晤时说：“我期待有一天能举行会议，庆祝乌克兰正式加入北约。”

针对乌军无法及时获得军备一事，拜登对泽连斯基表示理解，并承诺说，“我向你保证，美国正在竭尽全力满足你的需求”。

7月12日，乌克兰总统泽连斯基（左）在立陶宛与美国总统拜登（右）开展双边会晤。（路透社）

据报道，泽连斯基在维尔纽斯与德国总理朔尔茨会晤后宣布，德国已同意向乌克兰提供更多的爱国者防空系统补充物资，如发射器和导弹。

7月12日，德国总理朔尔茨（左二）在立陶宛与乌克兰总统泽连斯基（右二）会晤。（路透社）

澳大利亚总理阿尔巴尼斯也在峰会上宣布，将向乌克兰再提供30辆国产“野外征服者（Bushmaster）”装甲车。

这些价值1亿澳元（约8966万新元）战车主要用于协助乌军在前线地区运送部队。若加上新提供的30辆装甲车，澳洲目前总计已向乌克兰提供120辆战车。

针对北约盟国对基辅军援支持，克里姆林宫星期三回应说，西方国家向乌克兰提供安全保障的决定是个危险的错误，称这将侵犯俄罗斯的国防安全。