大批瓦格纳战士据传已抵达白罗斯境内

俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团的战斗人员已从俄罗斯抵达白罗斯。

路透社报道，乌克兰边防局发言人德姆琴科（Andriy Demchenko）星期六（7月15日）在即时通讯应用Telegram发声明称瓦格纳集团已抵达白罗斯，在白罗斯观察到了来自俄罗斯团体的行动。

两名与瓦格纳战士关系密切的消息人士透露，至少从星期二（11日）开始，瓦格纳的战斗人员就一直在白罗斯。

白罗斯国防部星期五（14日）在声明中宣布瓦格纳集团将为白罗斯不同军种单位提供培训并分享经验。国防部当天还发布一段瓦格纳战士在白罗斯阿西波维奇（Asipovichy）附近训练白士兵的视频。

波兰特勤部也证实瓦格纳在白罗斯的存在。副部长协调员扎林（Stanislaw Zaryn）发推文说，白罗斯境内目前可能有几百名瓦格纳战士。

军事活动监控组织Belarusian Hajun Project说，星期五至星期六夜间，一个由至少60辆车组成的大型车队从俄罗斯进入白罗斯，其中包括皮卡、面包车和公共汽车，目的地据称是白罗斯中部的采尔（Tsel）。

俄白两国当局都未对上述报道发表评论。

瓦格纳上个月的兵变行动在白罗斯总统卢卡申科的调解下迅速收场，并宣布部队将转移至白罗斯。

另据美国之音引述俄媒报道，俄总统普京日前在被问及瓦格纳能否被保留为一支战斗部队时说，俄罗斯没有关于私营军事集团的法律，瓦格纳根本不存在。

路透社也在另一篇报道中说，克宫在对普京上述言论置评时指出，不存在一个名为瓦格纳的合法实体，而且此类公司的法律地位很复杂，因此需要仔细考虑。

据报，普京还曾在会见普里戈任等35位瓦格纳指挥官时，提出了瓦格纳继续参战的几个选项，其中包括由特罗舍夫（Andrei Troshev）接替普里戈任担任瓦格纳的新首脑。与普里戈任相似的是，化名为“灰发”的特罗舍夫也与普京有些渊源，两人是圣彼得堡的同乡，还曾有过合影。

在瓦格纳集团部队动态扑朔迷离的同时，普里戈任也已长时间未露面。美国总统拜登日前在参加与北欧国家领导人峰会时说，美国也不清楚普里戈任的下落，“我不认为我们任何人确切知道普里戈任在俄罗斯的未来会是如何”。