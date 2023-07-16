普京：俄罗斯有足够的集束弹药予以反击

俄罗斯总统普京警告，如果乌克兰使用集束弹药对付俄军，莫斯科将动用“充足的集束弹药”予以反击。

法新社报道，普京接受国家电视台采访时说：“俄罗斯已储备了充足的集束弹药，这些有争议的武器可散布多达数百枚小型爆炸物，而爆炸物可潜藏在地底。”

在星期天（16日）发表的采访中，普京警告称，如果敌方使用集束弹药对付俄方，莫斯科将保留采取反击行动的权利。他补充说，俄罗斯尚未使用这些武器，尽管“在某些时候曾出现弹药短缺”。

美国日前宣布向乌克兰提供新军事援助配套，其中包括集束炸弹。此消息一出，立即引发俄罗斯的强烈反应，并警告若俄方遭集束炸弹袭击，莫斯科也将使用类似武器。美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药。

人权观察组织和乌克兰军队则指责俄军已在战场上使用集束弹药。

许多签署了2008年《奥斯陆公约》的国家，特别是欧洲国家，都禁止使用集束弹药，而俄罗斯、美国和乌克兰都不是这一公约的缔约国。

人道主义组织强烈谴责美国向乌克兰供应集束弹药的决定。

集束弹药比普通弹药杀伤力更强，造成平民伤亡可能性更大。美军曾在越南战争、海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争中使用集束弹药，造成大量民用设施损毁、众多平民死伤。