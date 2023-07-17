美参院军委会成员称北约向亚洲扩展无可避免

美国参议院军事委员会两名成员认为，北约向亚洲扩展乃势在必行。

美国《国会山报》（The Hill）报道，美国共和党籍参议员丹·沙利文（Dan Sullivan）和民主党籍成员塔米·达克沃斯（Tammy Duckworth ），接受全国广播公司（NBC）访问时说，北约向亚洲扩展是无可避免的趋势，并指这个军事联盟实力坚强。

在立陶宛举行的北约峰会刚落幕，随参议院访问团与会的丹·沙利文在NBC星期天（7月16日）播出的访问中，被问及北约向亚洲扩展是否无可避免时，给出了肯定的答案。

丹·沙利文说，日本、澳洲和韩国领导人都出席了北约峰会，“这对北约来说，是一个非常强烈的信号”。（法新社）

为参议院军事委员会成员的丹·沙利文说，在北约峰会公报中多次提到了中国，据他统计有将近20次。而且日本首相岸田文雄、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和韩国总统尹锡悦都出席北约峰会。

他说：“我们的参议院代表团有机会与这些领导人会面，我认为这对北约来说，是一个非常强烈的信号。”

为参议院外交关系委员会和军事委员会成员的达克沃斯同意丹·沙利文的看法。她说，英国、澳洲和美国签署澳英美三边安全伙伴协议（AUKUS）后，这种情况已开始出现。

达克沃斯说，她经常到印太地区访问，称美国的亚洲盟友“正在密切关注乌克兰局势，他们意识到现在更迫切需要参与北约，而北约盟友也需要重返印太”。（法新社）

达克沃斯说：“我经常到印太地区访问，我们的亚洲盟友正在密切关注乌克兰局势，他们意识到现在更迫切需要参与北约，而北约盟友也需要重返印太。”

她注意到亚洲国家对支持乌克兰的表态，发表声明支持乌克兰，“我认为普京的行动不仅扩大了北约，实际上还强化了日本、韩国、台湾等国家与地区的决心。所以，他使世界团结起来，一起反对他在乌克兰的所作所为。”