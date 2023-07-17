俄科学家：17日可能发生太阳耀斑活动 严重干扰短波通信

俄罗斯科学家预计星期一（7月17日）将出现强大的太阳耀斑活动，这可能会干扰短波通信。

路透社报道，俄罗斯科学院应用地球物理研究所（Fedorov Institute of Applied Geophysics）的科学家，星期天观察到三起太阳耀斑活动（Solar flare）后发出警告，他们认为出现X级耀斑（X-class flares），包括质子耀斑（proton flares）的可能性是存在的，而且短波无线电信号预计会受到严重干扰。

俄罗斯科学家说，星期天（16日）的其中一次太阳耀斑活动持续了14分钟，并导致无线电通信中断。

X级耀斑是太阳系中最大的爆炸，能够产生持久的辐射风暴；质子耀斑是太阳高能粒子的风暴，主要由质子组成。

太阳耀斑是太阳活动的重要表现，是太阳表面局部区域突然和大规模的能量释放过程，引起局部区域瞬时加热，向外发射各种电磁辐射，并伴随粒子辐射突然增强，所辐射出的光的波长横跨整个电磁波谱。

美国宇航局（NASA）说，当太阳内部和周围的强大磁场重新连接时，就会爆发太阳耀斑。太阳耀斑会影响地球磁场，并可能损坏卫星和通信设备。

2022年，因太阳大量辐射引发的地磁风暴，摧毁了美国太空探索科技公司（SpaceX）新发射的40枚卫星。SpaceX为美国亿万富豪马斯克所有。