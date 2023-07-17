克宫：俄停止参与黑海粮食协议

继横跨黑海与亚速海的克里米亚大桥星期一（7月17日）再遭袭击后，克里姆林宫同日宣布，俄罗斯已经停止参与黑海粮食出口协议。

路透社报道，克宫表明，终止《黑海谷物出口倡议》的决定与克里米亚大桥遇袭无关。

克宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说，黑海粮食协议中与俄罗斯有关的部分没有履行，因此协议停止生效。他说，一旦与俄罗斯有关的条件得到满足，俄方将重返该协议。

俄方退出协议的消息一出，芝加哥小麦期货便大幅上涨3.4%，小麦成本增加至每蒲式耳6.84美元（约9新元）。

俄罗斯驻白俄罗斯大使格雷兹洛夫（Boris Gryzlov）则称，使馆已通过外交渠道向乌克兰发出通知，粮食交易将于7月18日终止。

英国当局则谴责俄罗斯单方面退出协议，并以粮食作为武器，使仰赖稳定粮食供给的弱势群体因此受害。

《黑海谷物出口倡议》由俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国于去年7月签署。倡议最初有效期为120天，后来经过三次延长，分别在去年11月、今年3月和5月。

最新延长的协议原定在星期一到期。但俄罗斯此前不断强调，延长期限的条件尚未得到满足，包括俄粮食和化肥产品未顺利进入全球市场。

此外，俄罗斯星期一指控乌克兰使用无人机袭击克里米亚大桥，并造成两人死亡。乌克兰军方则回应称，此次袭击可能是俄罗斯自行发起的某种挑衅。

不过，乌媒引述不明消息来源称，乌克兰安全局是大桥袭击事件的幕后黑手。