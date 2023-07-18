联合国继续促进乌俄农产品进入市场

俄罗斯宣布中止执行黑海港口农产品外运协议后，联合国承诺将继续促进乌克兰和俄罗斯农产品顺利进入国际市场，美国则说会合作确保乌克兰的粮食运输；世界贸易组织说，这份协议对维护全球粮食价格稳定至关重要。

新华社报道，联合国秘书长古特雷斯星期一（7月17日）在纽约联合国总部的记者见面会上说，他对俄罗斯中止执行黑海港口农产品外运协议深感遗憾。尽管俄罗斯做出这一决定，联合国方面将继续致力于促进乌俄两国农产品顺利进入国际市场。

另据路透社报道，白宫国家安全委员会发言人柯比说，美国将继续与其他国家合作，以维护乌克兰粮食的出口渠道。不过，美国不会考虑动用美国军事资产来协助保护乌克兰粮食运输。

美国国务卿布林肯星期一向媒体讲话时，指俄罗斯的决定“不合理”，并呼吁莫斯科尽快恢复允许乌克兰通过黑海出口谷物的协议。

布林肯也提到，华盛顿正密切关注克里米亚大桥遇袭的事态发展，并指乌克兰的作战策略由乌克兰自己决定。

世界贸易组织总干事伊维拉指黑海的食品、饲料和化肥贸易，对于全球食品价格的稳定至关重要。（法新社）

另外，世界贸易组织（WTO）总干事伊维拉星期一在推特上写道：“黑海的食品、饲料和化肥贸易，对于全球食品价格的稳定至关重要。” “非常遗憾，穷人和贫穷国家因这份协议终止而蒙受最严重的打击。”她呼吁大家不要放弃对恢复这份协议的希望。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫星期一早些时候说，黑海港口农产品外运协议中涉及俄罗斯的部分未能得到执行，因此这份协议效力已中止。俄外交部发言人扎哈罗娃同日宣布，俄方已向土耳其、乌克兰和联合国通报，不再延长黑海港口农产品外运协议。

俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔，就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署协议。同时，俄罗斯与联合国签署关于促进俄罗斯粮食和化肥出口的备忘录。黑海港口农产品外运协议初始有效期为120天。协议于去年11月、今年3月和5月多次延长，于7月17日到期。