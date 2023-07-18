涉质疑王室侮辱雪州苏丹 沙努西对煽动指控不认罪

马来西亚伊斯兰党吉打州看守州务大臣沙努西涉嫌发表侮辱雪兰莪州苏丹言论，以及发表质疑国家元首成立团结政府的谕令言论，在不同地庭面对两项煽动法令罪名。沙努西不认罪，获准以1万令吉（约2913新元）保外候审。

星洲网报道，身穿白色衬衫的沙努西于星期二（7月18日）早上8时59分，在十多名警员的押送下，进入士拉央第二刑事地庭面控。

控状指沙努西于7月11日发表侮辱雪州苏丹的言论，抵触1948年煽动法令第4（1）（a）条文，并可在相同法令第4（1）条文下被判刑。

一旦罪成，首次犯罪者可被判的最高刑罚为罚款5000令吉或监禁三年，或两者兼施。

另外，沙努西也在第一刑事地庭面对另一项煽动法法令罪名，同样以5000令吉保外候审。

两起案件择定10月4日过堂。

沙努西交保后召开记者会说，他被提控是因为如今的马来西亚，有一个令人害怕的政府，利用警方进行拘留，限制政治人物发表演说。

他说，两起案件控辩双方的律师师也被法庭谕令，不得就案件的控状理据发表评论。

“无论是我方或提控我的一方都不得评论，主控官只负责提控，但（真正）提控我的是另有其人。他们的目的是为了影响我在州选（上阵）的机会，我相信通过我的案件，人民将了解他们提控我的真正目的和意图。”