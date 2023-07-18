Temu：希音用威胁手段垄断市场 两时尚巨头正面冲突

线上时装巨头希音（SHEIN）被另一刚崛起的中国在线零售商Temu在美国起诉，两大快时尚巨头出现正面冲突。希音被竞争对手指利用威胁和恐吓手段，阻止服装制造商与Temu合作，违反自由市场反垄断法。

不过，希音发言人在答复《联合早报》询问时说：“我们认为这起诉讼没法律依据，我们将积极为自己辩护。”

根据诉讼文件，自2017年打进美国时尚市场以来，希音已经占据了超过75％的市场份额。诉讼也称，去年Temu进入美国市场后，希音就开始强迫服装制造商做出排挤Temu的供应安排。

Temu在7月14日向美国马萨诸塞州地区法院提交的诉状说：“希音利用威胁、恐吓等方式，试图施加毫无根据的惩罚，迫使服装制造商与希音达致独家交易安排”。

Temu还声称，希音至少采取四种遏制竞争的手段，包括对与Temu合作的供应商处以罚款和处罚，以及强迫供应商签署“忠诚誓言”。希音还发布“公开处罚通知”，对向Temu供应产品的“不服从制造商处以法外罚款”。

Temu在诉讼中说，截至今年5月，“希音已要求在希音平台上供应或销售产品的所有约8338家制造商签署独家经销协议，阻止这些制造商在Temu平台上提供产品或供应产品给Temu”。

而这8000多家制造商就占了超快时尚供应商家的70％至80％。

Temu的这些指控是希音在美国起诉Temu后提出的。之前，希音曾指控Temu侵犯商标和版权，以及有“虚假和欺骗性商业行为”。

希音是引领超快时尚潮流，以低廉的价格为消费者提供最新时尚产品的领头羊，也是全球最成功初创公司之一。

在过去五年里，在成功进军美国和欧洲市场后，希音的市场估值就一路飙升，从2019年的50亿美元（66亿2100万新元）增加到2022年初的1000亿美元。

尽管该公司今年市值下跌到640亿美元，希音的估值仍在全球初创公司中名列前茅。

希音是引领超快时尚潮流，以低廉的价格为消费者提供最新的时尚产品的领头羊，也是全球最成功的初创公司之一。（档案照片）

希音和Temu同属中资线上零售公司，其中Temu属于拼多多控股公司（PDD Holdings Inc）。这两家线上公司的冒起，对传统时装巨头如H&M和Zara等公司的威胁是越来越大。

但是，因为它们都是非挂牌公司，因此业务透明度一直是市场人士津津乐道的话题。尤其是希音，单单是要不要在美国挂牌上市之事，就一直被传个不停，而希音则在另一边厢否认不停。

这次的诉讼也许能让市场人士一睹这两家公司的商业模式，以及它们如何应付激烈竞争的能力。

而在旗下的两家公司互相开战之际，拼多多控股公司股价隔夜（星期一）在美国纳斯达克股市退低0.39美元，截稿时报79.10美元。