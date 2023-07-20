为宠物狗办“婚礼” 印尼饲主为婚礼引发风波致歉

两名印度尼西亚妇女为自己的狗举行了一场奢华的“婚礼”，在这个贫富悬殊问题严重的国家引发各方抨击。

法新社报道，两只阿拉斯加雪橇犬（Alaskan Malamutes）7月14日的婚礼在首都雅加达的一家购物中心举行，它们穿着传统的爪哇服装，与主人和亲戚一起参加“婚礼”，据报道，婚礼耗资2亿卢比（1万7683新元）。

两犬互相抓住对方的爪子拍摄的照片在社交媒体传开后，引起了轩然大波，迫使主人召开记者会致歉。

母狗Luna的主人拉特纳萨里（Indira Ratnasari）星期三（7月19日）说：“我们对此感到非常遗憾，我们要向爪哇文化爱好者和所有因该事件感到不舒服和受伤的印尼人致歉。”

根据她的化妆师社交媒体上发布的视频，她说：“我们无意侮辱印度尼西亚和爪哇文化。”

由于收入差距不断扩大，在这个世界第四人口大国炫耀财富，会引起不满并经常受到批评。

雅加达的最低月工资为490万卢比（433新元），世界银行去年说，印尼2.7亿人口中近十分之一仍生活在贫困线以下。

据当地媒体报道，拉特纳萨里受雇于印尼总统办公室。

印尼总统佐科曾在3月份提醒公职人员不要以“不正当”方式炫耀自己的奢侈生活，包括在社交媒体上发帖。

公狗Jojo的主人卡汉德拉（Valentine Cahandra）声称，举行这场婚礼是为了宣传爪哇文化。但愤怒的印尼人在社交媒体上谴责此挥霍金钱之举。

一个网民说：“常识全无，尽受炫耀的欲望所践踏。”

另一名网友写道：“不必要地浪费了他们的财富，他们应该帮助有需要的人。”

“这就是我们所说的‘社交失明“。