担忧俄罗斯雇佣兵威胁 波兰将西部军队转移到东部

波兰因担忧俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团带来的风险，决定把军队部署在东部与白罗斯接壤地区。

路透社引述波兰通讯社报道，波兰安全委员会秘书长霍夫曼星期五（7月21日）说，安全委员会星期三（19日）开会后作此决定，因为瓦格纳集团现在在白罗斯境内。

瓦格纳集团首脑普里戈任在星期三发布的一个视频中，对抵达白罗斯的瓦格纳战斗人员致欢迎词。他告诉战士们，他们现阶段不再参与乌克兰战争，并命令他们为白罗斯军队提供训练，同时为非洲战役做好准备。

而白罗斯国防部星期四（20日）宣布，瓦格纳军队已开始在一个军事靶场训练白罗斯特种部队，距离波兰边境仅数英里。

霍夫曼星期五告诉波兰通讯社，“瓦格纳集团为白罗斯军队提供训练或与白军进行联合演习，对我们都是一种挑衅。”

他说，波兰安全委员会对可能的威胁，例如瓦格纳军事单位的迁移，进行了分析。波兰国防部长和安全委员会主席最后的决定是，将波兰的军事编队从波兰西部搬到东部。

在瓦格纳战斗人员抵达白罗斯特种部队训练营地后，居住在波兰与白罗斯边境附近的民众说，他们听到枪声和直升机的声音，这加剧了当地民众对俄乌战争将波及他们的担忧。

波兰国防部长布瓦什恰克本月早些时候说，波兰已开始向东部调动超过1000名士兵。同时期，波兰还宣布，将派遣500名警察对波兰和白罗斯的边境加强巡逻。