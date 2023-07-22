法总统顾问指中国为俄提供可用于军事装备物品

法国总统首席外交顾问说，中国正在向俄罗斯提供可用于军事装备物品，尽管不是大规模供应。

路透社报道，法国总统马克龙的首席外交政策顾问博纳（Emmanuel Bonne）星期四（7月20日）晚在阿斯彭安全论坛上，被问及西方是否看到任何证据，表明中国以任何形式为入侵乌克兰的俄罗斯提供武装支持。

博纳回答说：“有迹象表明，他们正在做一些我们不希望他们做的事。”

当被追问中国是否正在向俄方交付武器时，博纳说：“是某种军事装备……据我们所知，他们没有向俄罗斯提供大规模军事力量支持，不是（我们所要的）完全不提供。”

法国官员过后告诉美国有线电视新闻网（CNN），博纳所指的是军民两用技术和非致命援助如头盔和防弹衣等。

路透社要求美国白宫国家安全委员会对博纳的讲话置评，国安会发言人说，美国官员关注从中国向俄罗斯转移的军民“两用设备”，因为这些设备可能用于杀害乌克兰人，或对俄乌战争产生重大影响。

这名发言人说：“我们尚未看到中国向俄罗斯转移用于乌克兰战场的致命援助，但我们一直对此保持警惕，并继续密切留意情况。”

他还说：“我们会继续对为俄罗斯入侵行动提供支持的公司采取行动，无论这些公司是来自中华人民共和国，还是世界上任何地方。”

马克龙办公室没有立即回应路透社的置评请求。中国驻巴黎大使馆也没有立即回复路透社的电邮。

自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，中国一再否认向俄罗斯运送军事装备。