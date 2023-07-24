俄扩大空袭范围 打击多瑙河出口通道

乌克兰说，俄军星期一（7月24日）发起新一轮空袭，使乌克兰多瑙河上的粮食仓库被炸毁，造成至少六人受伤，近30艘船只改在伊兹梅尔港码头附近靠港。

路透社报道，俄罗斯7月18日宣布退出黑海粮食协议后，几乎每晚都对黑海沿岸的粮食设施发起空袭。

乌军称，俄军的空袭范围已扩大至多瑙河沿岸的基础设施。声明指出：“（多瑙河）的粮食仓库被毁，其他货物的储货罐也受损，其中一个生产车间起火，但火势被迅速扑灭。”

23日，敖德萨市政工人正在一座受损建筑旁清理瓦砾。（路透社）

据了解，多瑙河是一条较小的出口路线，一些乌克兰谷物公司已将这条运输线作为黑海的替代路线。船舶追踪情报网站Marine Traffic公布数据称，约29艘船只在伊兹梅尔附近停靠，其中还包括化学品油轮。

保险业消息人士称，他们已经暂停作为先前谷物交易一部分的乌克兰港口战争保险。继俄军扩大空袭范围后，另有三名消息人士星期一说，一些供应商正在审查是否继续为多瑙河港口提供保险，预计保费将持续上涨。

敖德萨地方新闻网Reni-Odesa引述当地官员称，这些受损的基础设施大多位于多瑙河畔的雷尼河（Reni）港，约有15架俄方无人机参与了袭击。

敖德萨居民在近乎成废墟的社区携手前行。（法新社）

敖德萨州州长基珀（Oleh Kiper）说，俄罗斯用伊制“沙赫德-136”无人机发动了长达四个小时的袭击，乌克兰防空部队击落了三架无人机。

克里姆林宫星期一重申，俄罗斯将继续对乌克兰发起“特别军事行动”，直到实现所有目标。