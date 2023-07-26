英国警告 俄军或开始瞄准黑海的民用航运

英国警告，有信息表明俄罗斯军方可能开始瞄准黑海的民用航运，而欧盟承诺帮助乌克兰通过铁路和公路出口几乎所有的农产品。

路透社报道，俄罗斯宣布退出黑海港口农产品外运协议后，开始袭击位于黑海和多瑙河的乌克兰港口和粮食基础设施后，全球小麦价格在过去一周已飙升了15%。

英国驻联合国大使伍德沃德星期二（7月25日）说：“根据我们掌握的信息，俄军可能会进一步扩大对乌克兰粮食设施的攻击范围，在黑海航行的民用船只也会受到袭击。”

伍德沃德告诉记者，英国首相苏纳克当天和乌克兰总统泽连斯基通电话，将这个信息告诉泽连斯基。

她说，英国还获悉“俄罗斯在乌克兰港口附近布设了更多水雷。我们同意美国的评估，即这是一次协调一致的行动，目的是要把黑海民用船遇袭归咎于乌克兰，必须由乌克兰肩负全责。”

俄罗斯驻联合国代表团没有立即回应置评请求。

美国白宫上周发出了类似警告，指俄罗斯可能袭击黑海的民用船和布设水雷。

欧盟将开设多条“团结通道”出口乌克兰农产品

与此同时，欧盟准备开设多条公路和铁路“团结通道”，通过乌克兰周边的欧盟国家出口几乎所有乌克兰农产品，并协助支付运输费。

欧盟农业委员会专员沃伊切霍夫斯基星期二说：“我们准备出口几乎所有产品，每月约400万吨油籽和谷物，我们在去年11月就达到这一数量。”

他透露，欧盟正在寻求制定一项联合计划，为额外的运输成本提供资金。

扩大通过欧盟的粮食运输，对于波兰及与乌克兰接壤的其他国家来说是非常敏感的议题，这些国家的农民因乌克兰进口增加而面临压力。

2022年7月，在联合国和土耳其的调解下，俄乌达成黑海港口农产品外运协议，俄方随后解除了在黑海上对乌克兰的封锁，使乌克兰粮食能够通过黑海走廊安全运输。17日，俄罗斯宣布不再继续执行这一协议，理由是西方未能履行根据该协议向俄罗斯做出的承诺。