台风“杜苏芮”侵袭菲北 已致六人死亡

超强台风“杜苏芮”（Doksuri）袭击菲律宾北部，引发暴雨、洪水和山体滑坡，至今造成至少六人死亡，约2万人疏散到300多个临时避难所。

法新社报道，“杜苏芮”星期三（7月26日）吹袭吕宋岛（Luzon），导致树木倒塌、电力中断，并迫使沿海社区数千人撤离。强风和暴雨袭击了人口稀少的巴布延群岛（Babuyan islands）和北部省份，引发了洪水和山体滑坡。

当地救灾官员萨图尔·帕扬多 (Satur Payangdo) 告诉法新社，26日早上，山区省份本格特（Benguet）的布吉亚斯市（Buguias）一个妇女和她的三个孩子因山体滑坡身亡，与她们同在屋内另外五个人获救。

伊莎贝拉省（Isabela）一名妇女被倒下的椰子树压死，碧瑶市（Baguio）一个16岁男孩被倾泻而下的山体压死。黎刹省一人溺水死亡。

新华社报道，菲律宾国家减灾管理委员会27日通报说，“杜苏芮”的受灾人口达32万。100多条公路和近20座桥梁仍无法通行，80多座港口暂停运营。

委员会发言人波萨达斯对当地媒体说，救援行动仍在继续，伤亡人数可能进一步上升。

菲气象部门预报，受台风“杜苏芮”和西南季风叠加影响，菲今后几天还将持续降雨。

菲律宾位于西太平洋台风带，平均每年遭受20场台风或热带风暴侵袭。