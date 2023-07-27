俄防长访平壤 金正恩展示无人机和洲际弹道导弹

俄罗斯国防部长绍伊古到平壤参加“战胜节”（韩战《停战协定》签署纪念日）70周年活动，朝鲜领导人金正恩亲自向他介绍洲际弹道导弹和前所未见的军用无人机等最新、最先进的武器。

法新社报道，今年早些时候，华盛顿指责平壤向莫斯科提供用于乌克兰战争的武器，朝鲜中央通讯社发布的照片显示，金正恩带着绍伊古参观了一个大型国防展览，展示了朝鲜的核导弹以及首尔新闻网站NK News所说的新型无人机。

除了绍伊古率领的俄罗斯代表团，中国代表团本周也到平壤参加星期四（7月27日）的“战胜节”活动，成为金正恩自冠病防疫措施解除后接待的高级外宾。

路透社报道，绍伊古是自苏联解体以来首位访问朝鲜的俄罗斯国防部长。对于朝鲜来说，中俄代表团的到来标志着自冠病疫情以来朝鲜首次向世界开放。

据朝鲜媒体报道，绍伊古向金正恩递交了俄罗斯总统普京的一封信。

金正恩感谢普京派遣绍伊古率领的军事代表团，称这次访问加深了朝俄之间的“战略和传统”关系。

在西方国家指责朝鲜向俄罗斯供应武器之际，朝鲜反而公然向西方世界展示可供出售的武器。朝中社没有提及乌克兰战争，但据报道，朝鲜国防部长强纯男说，朝鲜完全支持俄罗斯发动“正义之战”并维护其主权。

朝鲜定27日晚在平壤金日成广场举行“战胜节”阅兵式，金正恩有可能在展示朝鲜各种战略武器等核武力的同时亲自发表演讲。中俄代表团也将参观阅兵式，如果金正恩发表演讲，很有可能强调应对韩美日的朝中俄三国的联盟。分析指出，朝鲜为了加强与中国和俄罗斯的联盟，正在积极利用此次战胜节。