俄非峰会揭幕 普京承诺向六国无偿提供谷粮

俄罗斯总统普京在为期两天的俄罗斯-非洲峰会上发表讲话，他向与俄关系密切的六个非洲国家无偿提供粮食。

彭博社报道，普京星期四（7月27日）在圣彼得堡举行的第二次俄罗斯-非洲峰会上做出上述承诺，此次峰会正值非洲批评俄罗斯退出黑海谷物倡议对全球粮价造成影响。

在俄罗斯终止该协议并攻击乌克兰关键港口基础设施，导致出口乌克兰农作物的商船缺乏安全通行保证后，小麦价格飙升。

他告诉非洲领导人，尽管西方制裁导致莫斯科出口粮食和化肥变得更加困难，俄罗斯将会为非洲六国提供免费的谷粮，普京承诺向布基纳法索、津巴布韦、马里、索马里、中非共和国和厄立特里亚各提供2.5万至5万吨粮食。路透社引述普京说，谷粮会在三四个月内运到这六国。峰会的参与者报以热烈的掌声。

这些国家大多没有批评俄罗斯入侵乌克兰。这些货物将构成津巴布韦和厄立特里亚等国进口的很大一部分，但只占俄罗斯销售的很小一部分。

牛津经济研究院高级经济学家叶夫根尼娅·斯莱普佐娃（Evghenia Sleptsova）说：“俄罗斯仍试图将自己定位为新兴和发展中经济体的友好伙伴，试图掩盖其每月从全球市场上抹去约250万吨谷物的事实。”

俄罗斯本季再次出口创纪录的小麦，此前的大丰收导致小麦供应过剩，推动当地价格跌至两年来最低。