美情报指中国为俄罗斯提供了一条经济命脉

美国星期四（7月27日）发布一份非机密情报报告，指中国为俄罗斯提供了一条经济命脉，中国和俄罗斯的经济关系，限制了西方制裁对俄罗斯的影响。

法新社报道，这份由民主党议员发布的报告称，“自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，中国已成为俄罗斯更加重要的经济伙伴”。

报告称：“北京正在为俄罗斯寻求各种经济支持机制，以减轻西方制裁和出口管制的影响。”中国增加了从俄罗斯的能源进口，并提供了油轮和保险来运输原油。

另据路透社报道，美国众议院情报常设特别委员会星期四发布国家情报总监办公室（ODNI）的评估报告，指中国正在帮助俄罗斯逃避西方制裁，并可能向莫斯科提供用于乌克兰的军事与军民两用技术。

自2022年2月莫斯科全面入侵乌克兰以来，中国一再否认向俄罗斯运送军事装备。

ODNI报告称，“尽管（俄罗斯）受到国际制裁和出口管制，中国仍为它提供一些军民两用技术，俄军方利用这些技术继续攻击乌克兰。海关记录显示中国国有防务公司，向被制裁的俄罗斯国营防务公司运送导航设备、干扰技术和战斗机零部件。”

ODNI还说，自去年俄罗斯入侵乌克兰以来，中国已成为俄罗斯的“更关键合作伙伴”。中国和俄罗斯增加了以人民币结算的双边贸易份额，两国金融机构都在扩大对国内支付系统的使用。

本月早些时候，法国总统马克龙的高级外交顾问博纳说，中国正在向俄罗斯提供可用作军事装备的物品，尽管规模不大。