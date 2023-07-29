尼日尔政变军人领袖宣布自己为新元首

在尼日尔发动政变的军人领导人阿卜杜拉赫曼·奇亚尼宣布自己为尼日尔新国家元首，并警告说，任何外国军事干预将引发混乱。美国与合作伙伴正与尼日尔军人领袖沟通。

综合法新社和路透社报道，奇亚尼（Abdourahamane Tchiani）星期五（7月28日）在国家电视台发表声明，宣布就任尼日尔保卫祖国国家委员会主席。

美国国务院星期五说，美国与合作伙伴正与这个西非内陆国家的军人领袖进行沟通。华盛顿此前警告，军事接管政权可能导致美国终止与尼日尔的合作。

国务院发言人说：“局势还在不断变化。西非经共体（ECOWAS）军人领袖和包括美国在内的国际伙伴，正与尼日尔的广泛军人领袖进行沟通。”

白宫国家安全发言人柯比说，华盛顿谴责任何以武力夺取政权的行为，军事接管可能会导致美国停止与尼日尔的安全与其他合作。

瓦格纳集团准备增加在非州的存在

另一方面，俄罗斯雇佣军瓦格纳集团首脑普里戈任接受一非洲新闻媒体访问时说，瓦格纳集团已准备好增加在非洲的存在。

普里戈任告诉喀麦隆的Afrique Media，“我们不会减少（我们的存在），我们还准备增加在非洲的各种特遣队”。这段电话采访发布在YouTube平台，截至星期五晚上的观看次数仅1400次。

7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，推翻巴祖姆政权，由军人政权接管国家事务。

西非经共体由15个主权国家组成，分别是贝宁、布基纳法索、佛得角、科特迪瓦、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚、马里、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂和多哥。