检测出牛结节病 印尼暂停从澳洲四设施进口活牛

印度尼西亚在运抵当地一段时间的少量澳大利亚活牛中检测出牛结节性皮肤病，暂停从澳洲四个肉牛设施进口活牛。澳洲说，这种传染病没有在澳洲出现。

路透社报道，澳洲农业部长瓦特星期日（7月30日）发表声明说，澳洲官员正在配合印尼当局的措施，并向市场参与者保证所有从澳洲出口的活牛都符合印尼规定，包括没有牛结节性皮肤病（Lumpy skin disease，简称LSD）。

瓦特说，对活牛的快速诊断检测已启动，以帮助恢复澳洲肉牛养殖业者的出口。他强调，澳洲没有LSD，其他不受影响的设施继续向印尼出口活牛。

LSD会导致肉牛长水疱和奶牛奶量下降等；对肉牛和水牛来说，LSD是一种传染性强的病毒性疾病，可通过蚊虫叮咬传播，但不会危害人类。

澳洲首席兽医官施普说，鉴于印尼出现LSD，活牛运抵印尼后出现阳性检测结果并不令人意外。去年年初，印尼首次报告在活牛中发现LSD。

数据显示，印尼是澳洲活牛的最大出口市场，2021-2022年澳洲向印尼出口的活牛数量约占澳洲活牛总出口量的56%，出口额约为9亿澳元（约8亿新元），为澳洲北部肉牛养殖业者高度依赖的一个市场。

牛结节性皮肤病是由痘病毒科山羊痘病毒属牛结节性皮肤病病毒引起的牛全身性感染疫病，临床以皮肤出现结节为特征。牛结节性皮肤病不传染人，不是人畜共患病。