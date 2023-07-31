莫斯科遇袭后 泽连斯基家乡再被轰袭

星期一（7月31日）上午，乌克兰总统泽连斯基的家乡、中部城市克里维里赫（Kryvyi Rih）再遭俄军攻袭，造成至少六人死亡。

综合路透社和法新社报道，克里维里赫一栋九层楼高大楼的左侧上五层楼被轰出一块巨型黑洞，目前已知有六人身亡，约64人受伤，另有多人受困在倒塌的废墟中。

乌内政部称，两枚导弹于星期一上午9时（新加坡时间下午5时）落在克里维里赫市中心附近。当局敦促人们继续留在防空洞内。

同日上午，顿涅茨克市的俄控官员普希林（Denis Pushilin）则说，乌军对当地发起新一轮袭击，一辆民用巴士遇袭，造成至少两人死亡、六人受伤。

7月30日，莫斯科国际商业中心一栋办公大楼遭乌军无人机袭击，有三架被俄军击落。（法新社）

尽管华府曾表明，不支持基辅将战争扩张至俄罗斯领土，但乌军近来一再对俄境内发动袭击，仅莫斯科州就被乌军轰炸了至少两轮。

俄防长绍伊古星期一说：“（基辅）所谓的反攻行动已失败的背景下，（乌军）集中力量对（俄罗斯）民用基础设施发动恐怖袭击。”

绍伊古补充称，作为回应，“我们对乌克兰军事设施的打击力度已大大增加”。

泽连斯基星期天（30日）不讳言称，“战争正在逐渐回到俄罗斯领土……这是一个不可避免、自然且绝对公平的过程。”

俄安全委员会副主席、前总统梅德韦杰夫则回应称，如果乌克兰进行中的反攻行动取得胜利，俄罗斯将不得不使用核武器。